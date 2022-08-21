Уайт – о трилогии между Эдвардсом и Усманом: «Как можно не сделать это на стадионе «Уэмбли»?

Теги UFC Дэйна Уайт полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что займется разработкой третьего боя между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.

Первый бой состоялся в 2015 году и завершился победой нигерийца единогласным решением судей. В реванше сенсационную победу нокаутом одержал англичанин.

«Как можно не сделать это? Блин… Еще и на стадионе «Уэмбли»! Слушайте, я не знаю. В идеале этот бой должен пройти в Англии? Да», – сказал Уайт.

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