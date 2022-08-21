Дэйна Уайт: «Я говорил перед боем: главная проблема в том, что люди недооценивают Эдвардса»

Президент UFC Дэйна Уайт призвал не недооценивать новоиспеченного чемпиона в полусреднем весе Леона Эдвардса.
По словам босса промоушена, он постоянно сталкивался с тем, что англичанина считали явным аутсайдером поединка против Камару Усмана.
«Как я и говорил перед боем: главная проблема этого поединка в том, что люди недооценивают Леона. А он очень опасный оппонент. Вау», – сказал Уайт.
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