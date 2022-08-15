Емельяненко раскритиковал жену Дацика: «Нельзя настолько неуважительно относиться к кормильцу семьи, своему мужу»

Ветеран ММА Александр Емельяненко считает, что супруга проявляет неуважение к мужу, публично критикуя его физическую форму.

«Кто-то мне показывал интервью, где даже жена его ругает, говорит, что он не тренируется, разъелся. Перед камерой в прямом эфире – настолько не уважает мужа.

Это прямо позор Дацику. Позор его семье и позор его жене. Нельзя настолько неуважительно относиться к кормильцу семьи, своему мужу.

Надо всячески пытаться помочь ему привести себя в порядок. Заставляй, иди с ним в зал тренироваться, если он вышел из кондиций, перестал тренироваться и потерял все свои боевые качества», – сказал Емельяненко.

Дацик – об интересе со стороны Eagle FC: «Будет интересный соперник, то почему бы и нет?»

Емельяненко – об интересе EFC к Дацику: «Не знаю, почему Хабиб к нему так проникся. Как был ужасным нациком, так и остался»