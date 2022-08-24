Александр Шлеменко: «Человека-паука никогда не будет»

Российский боец смешанного стиля признался, что ему не нравится американская культура комиксов. По мнению «Шторма», в России нужно продвигать собственных супергероев.

«Какой герой мне близок? Русский богатырь. Люди подзабыли наши сказки. А они несли в себе очень много смысла. Богатырь ищет меч-кладенец. А что это такое? Это знания!

Получив их, становишься непобедимым. Пока у тебя нет этого меча, ты не можешь ничего сделать. Любые мультфильмы, основанные на сказках Александра Пушкина, – это жизнь.

Там есть ответы на многие вопросы: как пережить сложности, что делать. А что несут в себе герои комиксов? Я не знаю, зачем это нужно. Они учат людей жить несбыточной мечтой.

Никогда не будет Человека-паука и Бэтмена. В наших русских сказках богатырь встречается с камнем, который предлагает три дороги.

В нашей жизни тоже есть дороги, мы стоим перед выбором. Чтобы стать богатырем, нужно трудиться, получить знания, обрести их. Меч мог получить самый достойный.

А кто это? Это тот, кто прочитал много книг. Но проще делать примитивно. Укус паука: случайно на тебя упало такое счастье, и ты стал супергероем», – сказал Шлеменко.

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