Шлеменко – о претензиях Емельяненко: «Если ты умираешь, то я скажу об этом»

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Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко ответил на слова Александра Емельяненко, который был недоволен словами «Шторма».

Ранее Шлеменко публично говорил о состоянии Емельяненко после запоя, призвав того отказаться от боя с Вячеславом Дациком.

«Я на себя взвалил миссию человека, который не будет бояться с людей спрашивать и указывать на их недостатки. Если ты выглядишь плохо, я не скажу, что ты красавчик. 

Если ты умираешь, я скажу об этом. Я всю жизнь хотел помочь Александру Емельяненко. Я знаю его проблему, все мы ее знаем. Что он здесь делает? Не пьет, тренируется. 

Он хоть чуть-чуть расцвел и стал похожим на человека. Но кто об этом говорил, не боясь, указывал на эти проблемы? К сожалению, людям это не нравится. 

Зачастую мы обвиняем тем людей, которые, наоборот, хотели нам помочь, и они становятся нам врагами. Может, Емельяненко услышал, что я говорил про него, но я реально описывал его состояние», – сказал Шлеменко.

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