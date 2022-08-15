Шлеменко – о претензиях Емельяненко: «Если ты умираешь, то я скажу об этом»

Известный российский боец смешанного стиля ответил на слова , который был недоволен словами «Шторма».

Ранее Шлеменко публично говорил о состоянии Емельяненко после запоя, призвав того отказаться от боя с .

«Я на себя взвалил миссию человека, который не будет бояться с людей спрашивать и указывать на их недостатки. Если ты выглядишь плохо, я не скажу, что ты красавчик.

Если ты умираешь, я скажу об этом. Я всю жизнь хотел помочь Александру Емельяненко. Я знаю его проблему, все мы ее знаем. Что он здесь делает? Не пьет, тренируется.

Он хоть чуть-чуть расцвел и стал похожим на человека. Но кто об этом говорил, не боясь, указывал на эти проблемы? К сожалению, людям это не нравится.

Зачастую мы обвиняем тем людей, которые, наоборот, хотели нам помочь, и они становятся нам врагами. Может, Емельяненко услышал, что я говорил про него, но я реально описывал его состояние», – сказал Шлеменко.

Шлеменко отклонил вызов Емельяненко: «У меня сейчас три боя запланировано»

Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко: «Боец невидимого фронта, заложник общественного мнения. Ты очень часто переобуваешься»