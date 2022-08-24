Минеев – о возможных соперниках: «Шара Буллет и Вагабов, еще есть Алибулатов»

Чемпион AMC Fight Nights Владимир Минеев поделился ближайшими планами. Средневес рассматривает несколько фамилий, планируя следующий поединок.

«Ну, Шара Буллет, Вагабов – в 88 килограммов. Есть еще Артур Алибулатов, но, как мне кажется, ему нужна еще одна громкая победа.

Сегодня еще с утра слышал, что Бархударян «возбуждался» по поводу кикбоксинга. Однако, он в бою против Вагабова так неубедительно смотрелся в стойке, что я в его кикбоксинг теперь не особо верю», – сказал Минеев.

Камил Гаджиев: «Бой Минеева и Гаджи Автомата по кикбоксингу – вот это была бы пушка»

Гаджи Автомат – о поединке с Минеевым: «Это очень большой бой, шанс заявить о себе»