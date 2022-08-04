Ермеков ответил на вызов Минеева: «Не против завоевать для Казахстана пояс Fight Night!»

Россиянин Владимир Минеев, чемпион лиги Fight Night, бросил вызов казахстанцу Даурену Ермекову, с которым они уже дрались в 2020 году. Ермеков, обладающий в данный момент титулом временного чемпиона Eagle FC, ответил Минееву на своей странице в Инстаграм:

«Слышал, что Минееву интересен бой со мной на декабрьском турнире Eagle FC в Казахстане. Что могу сказать? Я готов? И если Фаридун снова снимется с боя, как он любит делать, я с удовольствием дам этот бой именно Минееву. После нашего боя два года назад я сделал работу над ошибками, и я совсем не против завоевать для Казахстана еще и пояс Fight Night!»

Прошлый их бой завершился победой Минеева техническим нокаутом во втором раунде.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

Осталось только двое: «Кызыл – Жар» прошел «Осиек» и присоединился к «Тоболу» в третьем раунде ЛК, а «Астана» и «Кайрат» покинули еврокубки без голов

«История Саши Марочкина – это и есть проект «Super Bol». Прудников о футбольном реалити в Казахстане, Муханове в «Актобе» и агентской работе