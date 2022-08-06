Камил Гаджиев: «Бой Минеева и Гаджи Автомата по кикбоксингу – вот это была бы пушка»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заинтересован в организации поединка между и Гаджи «Автоматом» Наврузовым.

«По-моему, Гаджи по ММА не выступает. Знаете, какая у меня идея? Посмотреть бой по кикбоксингу между Владимиром Минеевым и Гаджи Автоматом. Вот это была бы пушка.

Я думаю, мы это обсудим в каком-то виде. Это просто интересно будет. Минеев более мастеровитый, но Автомат более габаритный», – сказал Гаджиев.

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