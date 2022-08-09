Гаджи Автомат – о поединке с Минеевым: «Это очень большой бой, шанс заявить о себе»

Боец на голых кулаках Гаджи «Автомат» Наврузов отреагировал на предложение устроить бой по правилам кикбоксинга против чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе .

Автомат открыт к этому поединку, так как считает его хорошей возможностью для своей карьеры.

«Вообще прикольная идея. Конечно, с Владимиром Минеевым хотят побоксировать все. Это очень медийный человек, который достиг в спорте нормальных высот.

Я бы с радостью с ним подрался по кикбоксингу, потому что это большой шанс. Это очень большой бой, хороший шанс заявить о себе. Против Вовы у меня ничего нет, я хорошо к нему отношусь», – сказал Автомат.

Камил Гаджиев: «Бой Минеева и Гаджи Автомата по кикбоксингу – вот это была бы пушка»