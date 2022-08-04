Вагабов готов спуститься в средний вес ради боя с Минеевым

Чемпион AMC Fight Night в полутяжелом весе заявил, что согласен спуститься в категорию до 84 килограммов ради боя с .

«Да, год назад я упоминал, что спущусь в 84 кг, но тогда у меня не было титула в 93 кг. Сейчас у меня титул, и я немного все пересмотрел, потому что это совершенно другая работа будет.

Мне нужно месяца 3-4 диету держать, а сейчас у меня впереди бои в тяжах, где диета мне не нужна. Вопрос у Вовы только в весе, и этот бой планируется в будущем году. Думаю, закончу дела в тяжах и пообщаюсь с диетологами, как правильно это будет», – сказал Вагабов.

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