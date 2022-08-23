Энди Руис рассказал, как победить Усика: «Нужно проявить мексиканский стиль»

Бывший чемпион мира по боксу поделился впечатлениями от реванша и , а также рассказал, как победить украинца.

«Усик отличный боксер с большим мастерством. Он – достойный чемпион. С Джошуа он провел потрясающий бой, и именно поэтому мы выбрали в соперники Луиса Ортиса, потому что он левша.

Луис – первый мой соперник, который боксирует в стойке левши. Я знаю, что могу адаптироваться для любого стиля, и вы это увидите.

Чтобы победить Усика, нужно проявить мексиканский стиль. Вы должны идти вперед и просто бросать комбинации, и не бояться. Если вы потрясены, нужно все равно идти вперед, давить и давить.

Я думаю, что именно это нужно было Джошуа. Ему нужен был мексиканский стиль и давление, тем более, что он намного крупнее Усика.

Снимаю шляпу перед Усиком. Я знал, что он победит», – сказал Руис.

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