Умар Кремлев подарил Артуру Бетербиеву BMW за победу над Джо Смитом

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев получил автомобиль BMW в подарок от главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлева. Об этом функционер сообщил в соцсетях.

«Сегодня чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев вернулся в Москву. Очень был рад такой теплой дружеской встрече.

Но самое приятное было увидеть реакцию на мой подарок. Искренние эмоции и неподдельный восторг.

Еще раз поздравляю Артура с заслуженной победой и желаю ему не останавливаться на достигнутом!», – написал Кремлев.

Умар Кремлев переизбран на пост главы Международной ассоциации бокса

Кремлев – об ММА: «Туда идут те, кто не состоялись в боксе или борьбе. Там нет культуры спорта, добивают лежачих»