Дэвин Хэйни и Джордж Камбосос проведут реванш 16 октября

Промоутерские компании Top Rank и DiBella Entertainment достигли соглашения относительно реванша между абсолютным чемпионом мира в легком весе и Джорджем Камбососом-младшим.

Поединок состоится 16 октября на Rod Laver в Мельбурне (Австралия).

Первый бой 5 июня в Мельбурне закончился победой Хейни единогласным решением судей.

Джейк Пол: «Бокс загибался как вид спорта, пока я не пришел и не спас его»

Боксера из Австралии травили в школе за лишний вес. Камбосос пошел к Цзю, стал чемпионом, а перед первой защитой отказался от секса