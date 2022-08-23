Дэвин Хэйни и Джордж Камбосос проведут реванш 16 октября

Теги легкий вес бокс Дэвин Хэйни Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Промоутерские компании Top Rank и DiBella Entertainment достигли соглашения относительно реванша между абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хэйни и Джорджем Камбососом-младшим.

Поединок состоится 16 октября на Rod Laver в Мельбурне (Австралия).

Первый бой 5 июня в Мельбурне закончился победой Хейни единогласным решением судей.

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