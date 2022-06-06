Камбосос – о поражении Хэйни: «Ничего не отнимаю у Дэвина, но рефери надо было сделать работу»

Бывший чемпион мира по боксу назвал скучным бой против Дэвина Хэйни, который австралиец проиграл единогласным решением судей.

«Я ничего не отнимаю у Хэйни. Он просто сделал то, что делает: хлопал и бегал. Это очень скучно. Я хотел дать публике отличный бой, делал все, что мог.

Как только ему становились трудно, он хватал меня. Рефери следовало его предупредить. Я не разочарован, но рефери надо было сделать свою работу.

Я давно не проигрывал. Но как я могу грустить, если этот парень не хотел драться? Не было такого, что он меня избил. Я вообще не потрясен», – сказал Джордж.

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