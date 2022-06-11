Боб Арум: «Хэйни обязан провести реванш с Камбососом»

Промоутер Боб Арум заявил, что абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хэйни обязан дать реванш бывшему чемпиону .

«Они отправились в логово льва в Мельбурн, в родной город Камбососа. Я был там, а отец Хэйни прилетел туда за день до этого. Дэвин выдал ослепительное выступление.

Он настоящий боец. Они обязаны провести реванш с Камбососом. Команда Хэйни – достойные люди, и они сделают то, что прописано в контракте», – сказал Арум.

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