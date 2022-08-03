«С Антонио Ногейрой и с Мирко Кро Копом». Федор назвал самые сложные бои в карьере

Теги MMA Мирко Филипович Pride FC Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Антонио Рожерио Ногейра Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес Bellator Федор Емельяненко назвал самые сложные поединки в карьере.

«Наверное, самым сложным будет последний бой.

Для меня были очень сложными и интересными два поединка – с Антонио Ногейрой и с Мирко Кро Копом», – сказал Емельяненко.

Емельяненко трижды дрался с Ногейрой в Pride: два раза победил единогласным решением судей, в другой — поединок признали несостоявшимся. В 2005 году Федор победил по очкам Кро Копа.

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