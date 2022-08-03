«С Антонио Ногейрой и с Мирко Кро Копом». Федор назвал самые сложные бои в карьере

Российский тяжеловес Bellator Федор Емельяненко назвал самые сложные поединки в карьере.

«Наверное, самым сложным будет последний бой.

Для меня были очень сложными и интересными два поединка – с и с , – сказал Емельяненко.

Емельяненко трижды дрался с Ногейрой в : два раза победил единогласным решением судей, в другой — поединок признали несостоявшимся. В 2005 году Федор победил по очкам Кро Копа.

Прощальный бой Федора Емельяненко не состоится в России (ТАСС)

Бои Федор – Бейдер и Немков – Андерсон в Bellator могут пройти до конца года