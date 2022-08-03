«С Антонио Ногейрой и с Мирко Кро Копом». Федор назвал самые сложные бои в карьере

Российский тяжеловес Bellator Федор Емельяненко назвал самые сложные поединки в карьере.
«Наверное, самым сложным будет последний бой.
Для меня были очень сложными и интересными два поединка – с Антонио Ногейрой и с Мирко Кро Копом», – сказал Емельяненко.
Емельяненко трижды дрался с Ногейрой в Pride: два раза победил единогласным решением судей, в другой — поединок признали несостоявшимся. В 2005 году Федор победил по очкам Кро Копа.
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