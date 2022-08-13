Дэйна Уайт – о Федоре Емельяненко: «Мы предлагали ему безбожно много денег, но он отказался»

Президент UFC Дэйна Уайт вновь вспомнил о попытках пригласить в свой промоушен.

Уайт утверждает, что легендарному тяжеловесу предлагали поединок против , однако россиянин отказался от этого боя.

«Очевидно, я буду предвзят, отвечая на этот вопрос, но я ставлю на Брока Леснара. Брок хотел этот бой, и я пытался его организовать.

Мы предлагали Федору Емельяненко безбожно много денег, но он не захотел драться. Не знаю, что еще вам сказать по этому поводу», – сказал Уайт.

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