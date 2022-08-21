Эдвардс посвятил маме победу над Усманом: «Я люблю тебя. Я говорил, что изменю твою жизнь»

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Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс обратился к матери, посвятив ей победу над Камару Усманом.

«Хочу прежде всего сказать «спасибо» Господу. Мама, я люблю тебя. Я говорил, что делаю это для тебя, что я изменю твою жизнь. Я говорил, что сделаю это. И посмотри теперь на меня. Бог на моей стороне, чувствовал, что это мой момент.

Все, что было в прошлом: двухлетний простой, пандемия… После всего этого люди говорили, что мне не вернуться. Я вам говорил, что «эффекта простоя» не существует. Посмотрите на меня, я чемпион мира!» – сказал Эдвардс.

Эдвардс – о победе над Усманом: «Вы все говорили, что я не смогу это сделать. Посмотрите на меня теперь!»

Эдвардс – о доминировании Усмана в бою: «Мне было плевать. Я рос в траншеях, меня так не сломать»

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