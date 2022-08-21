Судейские карточки боя Эдвардса и Усмана: на момент нокаута Камару лидировал

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман UFC 278 Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

В Солт-Лейк-Сити (Юта) сенсационно завершился турнир UFC 278: в главном бою вечера Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана хай-киком в пятом раунде.

Однако на протяжении всего поединка уже бывший чемпион доминировал, что отражают судейские записки на момент остановки боя.

Все трое арбитров отдавали предпочтению Усману: Сол Д’Амато, Дерек Клири и Крис Ли насчитали 39:37 по итогам четырех раундов, отдав Эдвардсу лишь первый раунд.

Видео нокаута в бою Эдвардса и Усмана на UFC 278

Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана в главном событии UFC 278

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