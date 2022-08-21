В Солт-Лейк-Сити (Юта) сенсационно завершился турнир UFC 278: в главном бою вечера Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана хай-киком в пятом раунде.

Однако на протяжении всего поединка уже бывший чемпион доминировал, что отражают судейские записки на момент остановки боя.

Все трое арбитров отдавали предпочтению Усману: Сол Д’Амато, Дерек Клири и Крис Ли насчитали 39:37 по итогам четырех раундов, отдав Эдвардсу лишь первый раунд.

Видео нокаута в бою Эдвардса и Усмана на UFC 278

Леон Эдвардс нокаутировал Камару Усмана в главном событии UFC 278