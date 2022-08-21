Уайт – о победе Эдвардса над Усманом: «Я думал, что Камару показывает идеальный бой»

Президент UFC Дэйна Уайт поделился мыслями о титульном поединке в полусреднем весе между и . Англичанин одержал сенсационную победу нокаутом, несмотря на превосходство нигерийца на протяжении всего боя.

«Я думал, что Усман показывает идеальный бой. Это сумасшествие, я слушал комментаторов Джо Рогана, Джо Аника и Кормье, они идеально все подмечали, указывали на ошибки Леона.

Они только сказали, и он сразу пробивает этот хай-кик. Учитывая, что сегодня стояло на кону для Усмана, Камару бился с максимальной уверенностью, это был идеальный бой до последней минуты», – сказал Уайт.

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