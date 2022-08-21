Эдвардс – о победе над Усманом: «Вы все говорили, что я не смогу это сделать. Посмотрите на меня теперь!»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Новоиспеченный чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс обратился к критикам после победы над Камару Усманом.

Эдвардс был явным андердогом в поединке против нигерийца, уступал на протяжении большей части боя, однако на последней минуте пятого раунда Леон сокрушил соперника левым хай-киком.

«Это были тяжелые четыре года, все сомневались во мне, говорили, что я не смогу этого сделать. Посмотрите на меня теперь! Pound-for-pound, хедшот – труп. Вот и все.

Я не сомневался в себе, я рос в траншеях и так меня не сломать. Я всегда бьюсь до конца. Посмотрите на меня теперь, я говорил, что сделаю это. Нет никакого pound-for-pound, вот все», – сказал Эдвардс.

Бонусы UFC 278: Эдвардс – лучшее выступление турнира

Видео нокаута в бою Эдвардса и Усмана на UFC 278

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные