Эдвардс – о победе над Усманом: «Вы все говорили, что я не смогу это сделать. Посмотрите на меня теперь!»

Новоиспеченный чемпион UFC в полусреднем весе обратился к критикам после победы над .

Эдвардс был явным андердогом в поединке против нигерийца, уступал на протяжении большей части боя, однако на последней минуте пятого раунда Леон сокрушил соперника левым хай-киком.

«Это были тяжелые четыре года, все сомневались во мне, говорили, что я не смогу этого сделать. Посмотрите на меня теперь! Pound-for-pound, хедшот – труп. Вот и все.

Я не сомневался в себе, я рос в траншеях и так меня не сломать. Я всегда бьюсь до конца. Посмотрите на меня теперь, я говорил, что сделаю это. Нет никакого pound-for-pound, вот все», – сказал Эдвардс.

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