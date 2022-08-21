Эдвардс – о доминировании Усмана в бою: «Мне было плевать. Я рос в траншеях, меня так не сломать»

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс заявил, что продолжал верить в себя, несмотря на очевидное преимущество Камару Усмана по ходу поединка.
Напомним, что англичанин сенсационно нокаутировал лидера рейтинга P4P в пятом раунде.
«О нет, о нет [не сомневался в себе]. Мне было плевать. Я рос в траншеях, меня так не сломать.
Я всегда бьюсь до самого конца и точка. Я рос в траншеях. Во мне сомневались всю жизнь, а теперь посмотрите на меня!» – сказал Эдвардс.
Эдвардс – о победе над Усманом: «Вы все говорили, что я не смогу это сделать. Посмотрите на меня теперь!»