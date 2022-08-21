Александр Усик победил Энтони Джошуа в реванше раздельным решением судей

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В Саудовской Аравии завершился вечер бокса, где в главном событии прошел реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа, а на кону стояли три чемпионских титула в тяжелом весе: WBO, WBA и IBF.

Поединок в итоге продлился все 12 раундов, на протяжении которых Джошуа старался работать первым номером, а Усик – боксировать на отходах, выдавая большой объем выброшенных ударов.

В итоге раздельным решением судей (113-115, 115-13, 116-112) победил Усик, сохранивший все пояса. 

Реванш Александра Усика и Энтони Джошуа. Онлайн-трансляция боя

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