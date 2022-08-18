Пауло Коста – о бое с Рокхолдом: «Подбородку Люка предстоит проверка на прочность»

Рейтинговый средневес UFC Пауло Коста, которому предстоит поединок против , заявил, что уверен в досрочной победе над американцем.

«Я готов к войне, но я не думаю, что он сможет долго продержаться. Мне кажется, этот бой закончится очень быстро, но я на этом не зацикливаюсь.

Если он сможет каким-то образом выстоять и закатить битву, я буду готов. Я не знаю, нужно ли мне торопиться с нокаутом, но его подбородку явно предстоит пройти проверку на прочность. В этом у меня сомнений нет», – сказал бразилец.

Рокхолд недоволен словами Уайта про зарплаты в UFC: «Компания растет, а нам все еще платят по 50 тысяч»

Прохазка – о бое Рокхолда и Косты: «Думаю, победа будет за Люком»