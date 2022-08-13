Рокхолд недоволен словами Уайта про зарплаты в UFC: «Компания растет, а нам все еще платят по 50 тысяч»

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд не принял аргументов Дэйны Уайта, назвавшего справедливыми зарплаты в промоушене.
По мнению Рокхолда, темпы роста UFC позволяют лиге поднять бонусы, присуждаемые бойцам за лучший бой вечера и лучший перформанс вечера.
«Гребанные 50 штук присуждаются уже второе десятилетие. Какого черта?! Сама компания продолжает расти в цене и стоит миллиарды долларов, а нам все еще выписывают чеки на 50 тысяч?
Что это за хрень? Людям нужно проснуться. Те, кто кричат от счастья: «Ура, 50 кусков!» – закройте чертовы рты.
Давайте радоваться 200 тысячам, к примеру. Вот что вы хотите услышать. Промоушн требует небольшой переработки.
Они должны постепенно увеличивать бонусы. Если компания растет, то с ней растем и мы», – сказал Люк.
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