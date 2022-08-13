Рокхолд недоволен словами Уайта про зарплаты в UFC: «Компания растет, а нам все еще платят по 50 тысяч»

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд не принял аргументов , назвавшего справедливыми зарплаты в промоушене.

По мнению Рокхолда, темпы роста UFC позволяют лиге поднять бонусы, присуждаемые бойцам за лучший бой вечера и лучший перформанс вечера.

«Гребанные 50 штук присуждаются уже второе десятилетие. Какого черта?! Сама компания продолжает расти в цене и стоит миллиарды долларов, а нам все еще выписывают чеки на 50 тысяч?

Что это за хрень? Людям нужно проснуться. Те, кто кричат от счастья: «Ура, 50 кусков!» – закройте чертовы рты.

Давайте радоваться 200 тысячам, к примеру. Вот что вы хотите услышать. Промоушн требует небольшой переработки.

Они должны постепенно увеличивать бонусы. Если компания растет, то с ней растем и мы», – сказал Люк.

Люк Рокхолд: «Стрикленд в бою с Перейрой показал, насколько же он тупой»

Прохазка – о бое Рокхолда и Косты: «Думаю, победа будет за Люком»