Бернс объяснил, почему поддержит Рокхолда в бою с Костой: «Пауло – клоун, а Люк – классный парень»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс поделился ожиданиями от предстоящего боя в среднем весе между Люком Рокхолдом и Пауло Костой.
«Я буду болеть за Рокхолда. Ничего не имею против Косты, но думаю, что он клоун. В соцсетях публикует только какую-то хрень.
Он проиграл Адесанье, такое бывает. Но на следующий поединок с Марвином Веттори Пауло вышел с огромным перевесом.
Рокхолд… он типа плейбой, любит тусовки и женщин, любит хорошо проводить время. Но он классный парень», – сказал Бернс.
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