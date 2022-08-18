Бернс объяснил, почему поддержит Рокхолда в бою с Костой: «Пауло – клоун, а Люк – классный парень»

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс поделился ожиданиями от предстоящего боя в среднем весе между и .

«Я буду болеть за Рокхолда. Ничего не имею против Косты, но думаю, что он клоун. В соцсетях публикует только какую-то хрень.

Он проиграл Адесанье, такое бывает. Но на следующий поединок с Марвином Веттори Пауло вышел с огромным перевесом.

Рокхолд… он типа плейбой, любит тусовки и женщин, любит хорошо проводить время. Но он классный парень», – сказал Бернс.

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