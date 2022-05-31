Люк Рокхолд про спарринг с Хабибом: «Он возил меня два раунда подряд. Выбраться было просто невозможно»

Бывший чемпион в среднем весе Люк Рокхолд поделился впечатлениями от тренировки с экс-чемпионом легкого дивизиона .

«Он делает что-то невероятное: когда он контролирует вас сбоку и захватывает корпус, вы понимаете, что ничего подобного в жизни не испытывали.

Посмотрите видео: я не мог из-под него встать. Он возил меня два раунда подряд. Выбраться было просто невозможно», – сказал Рокхолд.

20 августа на UFC 278 Рокхолд проведет бой против в Солт-Лейк-Сити.

«Да, я падал, но я все еще могу держать удар. Я знаю, что могу драться лучше, чем в прошлом, и готов поставить все на кон. Время непобедимо, и это мой последний шанс реализовать свою мечту. Я готов рискнуть всем», – добавил Рокхолд.

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