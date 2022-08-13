Уайт объяснил, почему не считает Хабиба величайшим бойцом: «Он слишком рано ушел»

Президент UFC Дэйна Уайт, не включивший Хабиба Нурмагомедова в список величайших бойцов в истории ММА, объяснил свое решение.
«Очевидно, он достаточно талантлив, и кто знает, чего он мог достичь, но он слишком рано ушел в отставку.
Джон Джонс будет в этом году драться в тяжелом весе, и когда вы думаете о Джоне, его очень легко назвать величайшим», – сказал Уайт.
Дэйна Уайт назвал топ-5 величайших бойцов в истории. В нем оказался Конор, а Хабиб – нет
Уайт отказался давать Анкалаеву титульник за победу над Смитом: ранее президент UFC обещал поединок за пояс победителю этого боя