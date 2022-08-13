Уайт не исключает, что Хабиб вернется в октагон: «Посмотрим, что случится в следующие несколько лет»

Президент UFC Дэйна Уайт не уверен в окончательности решения Хабиба Нурмагомедова завершить бойцовскую карьеру.
«Поверьте мне, я пытался убедить Хабиба возобновить карьеру. Посмотрим, что случится в следующие несколько лет, но мне кажется, что он ушел в расцвете сил.
Только посмотрите, что он сделал с Джастином Гейджи, прежде чем уйти», – сказал Уайт.
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