Уайт не исключает, что Хабиб вернется в октагон: «Посмотрим, что случится в следующие несколько лет»

Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт не уверен в окончательности решения Хабиба Нурмагомедова завершить бойцовскую карьеру.

«Поверьте мне, я пытался убедить Хабиба возобновить карьеру. Посмотрим, что случится в следующие несколько лет, но мне кажется, что он ушел в расцвете сил.

Только посмотрите, что он сделал с Джастином Гейджи, прежде чем уйти», – сказал Уайт.

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