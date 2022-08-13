Шлеменко – о словах Уайта про Хабиба: «Возможно, это попытка Дэйны вернуть его в UFC»

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко отреагировал на слова Дэйны Уайта, не включившего Хабиба Нурмагомедова в список величайших бойцов в истории
По мнению Шлеменко, Уайт таким образом может воздействовать на самолюбие Хабиба, чтобы тот вернулся в октагон. Напомним, что «Орел» завершил карьеру в 2020 году.
«UFC – коммерческая организация, они как хотят, так и решают, там какая разница, как мы думаем с вами.
Может быть, Дэйна Уайт таким образом хочет вернуть Хабиба в UFC, у него же уже были попытки.
Поэтому, возможно, это очередная попытка возвращения Хабиба, чтоб он продолжил свою карьеру и заодно попробовал попасть в число величайших бойцов», – сказал Шлеменко.
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