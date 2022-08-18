Шлеменко – об алкоголе в России: «После смерти Сталина все стало сдвигаться, идет геноцид»

Российский боец ММА Александр Шлеменко, известный негативным отношением к алкоголю, в очередной раз высказался на тему спиртного.
По его мнению, после смерти руководителя СССР Иосифа Сталина шла целенаправленная политика по спаиванию населения.
«После Великой Отечественной войны у нас была самая непьющая нация. После смерти Сталина начало все сдвигаться, сдвигаться.
Решили зарабатывать глупые деньги на том, чтобы спаивать народ. Государственная монополия на продажу алкоголя была.
Посчитали – на каждый заработанный рубль мы тратим четыре: смерть, разбитые судьбы и так далее. Сейчас это продолжается, осознанная пропаганда.
Я бы назвал ее геноцидом через алкоголь. Это генное оружие в гибридной войне, патроны, которые убивают тысячами», – сказал Шлеменко.
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