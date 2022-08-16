Команда Исмаилова победила команду Шлеменко в финале RCC Fight Show

В Екатеринбурге завершился реалити-проект RCC Fight Show, где наставниками команд бойцов были и .

По итогам шести поединков победа осталась за командой Исмаилова – со счетом 4:2, причем по ходу противостояния бойцы Магомеда вели 3:0, но команда Шлеменко едва не отыгралась.

Победители боев получили контракт с лигой RCC, а также исполнительный директор промоушена Николай Клименко анонсировал подписание и трех проигравших спортсменов.

Бой Исмаилов – Шлеменко возглавит RCC 13, который пройдет в Екатеринбурге в декабре.

Кудряшов отказался драться с Исмаиловым по правилам ММА: «К Маге хорошо отношусь, но не настолько, чтобы обниматься с ним в лосинах»