Шлеменко отклонил вызов Емельяненко: «У меня сейчас три боя запланировано»

Известный российский средневес ММА Александр Шлеменко заявил, что не собирается драться с тяжеловесом Александром Емельяненко, который ранее бросил ему вызов.

«Я вообще шокирован – за последний год я, наверное, самый вызываемый боец. С одной стороны это не может не радовать – получается, все хотят со мной подраться. И даже Александр Емельяненко, причем, уже второй раз.

Я не могу ломать планы. Когда у меня было свободное время, их не было, а сейчас у меня уже три боя запланировано. Если Мага нас не подведет, все они должны состояться до конца года», – сказал Шлеменко.

Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко: «Боец невидимого фронта, заложник общественного мнения. Ты очень часто переобуваешься»