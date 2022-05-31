Александр Шлеменко: «Желаю Емельяненко здоровья и обрести трезвость»

Российский боец пожелал здоровья Александру Емельяненко, который помещен в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости.

«В силу последних событий с Александром Емельяненко — очень поучительная песня. Желаю Александру здоровья и обрести Трезвость», – написал Шлеменко, опубликовав песню Игоря Растеряева «Васильки да Ромашки».

В сентябре у Емельяненко запланирован бой с Вячеславом Дациком по правилам бокса на турнире Hardcore Boxing.

Александр Емельяненко помещен в реабилитационный центр для лечения от алкогольной зависимости в Екатеринбурге

«Начал качаться, стало получаться». Емельяненко показал подготовку к бою с Дациком