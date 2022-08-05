Даниэль Кормье: «Дайте Хукеру и Фергюсону подраться друг с другом»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Тони Фергюсону стоит подраться с Дэном Хукером.
«Сейчас тот момент, когда мне не хочется, чтобы Тони Фергюсон дрался с такими парнями, как Майкл Чэндлер, Джастин Гэтжи и так далее.
И мне также не хочется больше видеть Дэна Хукера в клетке с парнями элитного уровня. Так что дайте им подраться друг с другом. Это как бой Джо Лоузона и Дональда Серроне», – сказал Кормье.
Хукер потерпел четыре поражения в пяти последних боях, как и Фергюсон.
Дэн Хукер про титульный шанс Махачева: «Это какая-то дичь»