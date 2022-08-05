Даниэль Кормье: «Дайте Хукеру и Фергюсону подраться друг с другом»

Бывший чемпион в двух весовых категориях считает, что стоит подраться с Дэном Хукером.

«Сейчас тот момент, когда мне не хочется, чтобы Тони Фергюсон дрался с такими парнями, как Майкл Чэндлер, Джастин Гэтжи и так далее.

И мне также не хочется больше видеть в клетке с парнями элитного уровня. Так что дайте им подраться друг с другом. Это как бой Джо Лоузона и Дональда Серроне», – сказал Кормье.

Хукер потерпел четыре поражения в пяти последних боях, как и Фергюсон.

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