Шлеменко призвал Дацика отказаться от боя с Емельяненко: «Слава, зачем грех на душу брать?»

Известный российский боец ММА Александр Шлеменко обратился к , чтобы тот отказался от поединка с Александром Емельяненко.

«Слава, я прекрасно понимаю: деньги, старая война, старая тема, но побереги Александра. В таком состоянии ты его убьешь. Зачем грех на душу брать?

Я не спорю, он сам выбрал эту дорогу. Мы это все прекрасно понимаем. Это его жизнь, его путь, его род.

Он сам его убивает, уничтожает, но все-таки я думаю, что Слава не должен быть тем человеком, который возьмет грех на душу», – сказал Шлеменко.

Шлеменко – о Емельяненко-младшем: «Ему нужна помощь, обращаюсь к его брату. Через несколько месяцев мы больше не увидим Александра»

Александр Шлеменко: «Не в обиду будет сказано, но Александр Емельяненко выглядит хуже бомжа»