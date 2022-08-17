Джейк Пол: «Побью Нейта Диаза в ближайшие 2 года, а затем Конор не сможет уклоняться от боя со мной»

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Видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол уверен, что в течение нескольких лет встретится на ринге со звездами UFC Нейтом Диазом и Конором Макгрегором.

«Поединок с Нэйтом состоится в ближайшие два года. Это огромный бой. Мы все ближе и ближе к этому. UFC наконец-то устроил ему матч с Хамзатом.

Скорее всего, мы подеремся в полутяжелом весе. Я побью Нейта, и эта победа приблизит меня к тому, что Конор Макгрегор больше не сможет уклоняться от встречи со мной», – сказал Пол.

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