Тренер Диаза – о трилогии с Конором: «UFC придется много заплатить, чтобы он вернулся»

Сезар Грейси, тренер известного полусредневеса UFC Нейта Диаза, заявил, что заинтересован в третьем поединке против .

При этом тренер отметил, что у его подопечного заканчивается контракт с промоушеном, поэтому придется постараться, чтобы заинтересовать Нейта.

«Трилогия имеет смысл. Нейт уходит после следующего боя и UFC придется заплатить, чтобы он вернулся. Я думаю, что это правильный ход, так как Нейту поступает много предложений от разных организаций.

Между прочим, предложения поступают также от очень известных боксеров. Они звонят и хотят подраться с Нейтом, предлагая много денег. Это очень известные боксеры», – сказал Грейси.

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