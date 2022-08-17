Чимаев – о Нейте Диазе: «Он воин, дерется до последней секунды, но я убью его»

Топовый полусредневес UFC Хамзат Чимаев поделился мыслями о предстоящем поединке против .

Швед чеченского происхождения отдал должное сопернику, но выразил полную уверенность в своем успехе.

«Я легко размажу этого парня. Он не молодеет, это уже не тот боец, что победил Макгрегора. Не тот молодой парень. Это последний бой Диаса.

Он проиграет и пойдет заниматься боксерским дерьмом. Я убью его, надеру ему зад и отпущу. Диас – воин, этого у него не отнять. Дерется до последней секунды.

Как он всегда говорил, убей или будешь убит. Уважение ему за то, что принял этот бой. Это плохой матч для него», – сказал Чимаев.

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