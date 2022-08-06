Кудряшов – о бое с Исмаилоым: «Я не против, давайте. Где Мага?»

Российский боксер заявил, что не против встретиться в ринге с известным средневесом ММА Магомедом Исмаиловым.

«Исмаилов – блогер. Если бы он хотел, то побоксировал бы. Если в его талантах есть что-то, кроме того, как снимать видео, то, конечно, наш бой состоится.

Я же не против, давайте. Где Мага? Он сам вызывает меня на бой и начинает ставить какие-то условия. Вес ему нужно сделать или еще что-то.

Хочешь драться – дерись. Я вообще о нем не думаю. Для меня Исмаилов в боксе – не какая-то величина, поэтому зачем я о нем должен думать», – сказал Кудряшов.

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