Дэйна Уайт: «Гарантирую, что бой Адесанья – Перейра будет сумасшедшим»

Президент UFC Дэйна Уайт уверен, что титульный поединок в среднем дивизионе между Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой будет ярче, чем последние бои чемпиона.

«Когда вы сидите на моем месте, то не можете давать слишком много гарантий. Но я могу сказать: стилистически, на бумаге, бой Адесаньи и Перейры должен быть ярким. Мы чувствуем, что так и будет, я вам гарантирую.

Я абсолютно точно гарантирую вам, что следующий бой, в котором сразится Исраэль Адесанья, будет чертовски сумасшедшим», – сказал Уайт.

В последнем поединке победил Джареда Канноньера единогласным решением судей.

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