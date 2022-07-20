Перейра про Чимаева: «Он трус, ищущий внимания»

Средневес UFC Алекс Перейра рассказал про отношение к шведско-чеченскому бойцу .

«Я буду драться за титул, и это гарантировано, а он просто хочет внимания: «О, я хочу драться с этим парнем!» Он прекрасно знает, что я следующий претендент, и все равно говорит такие вещи.

Я бы хотел посмотреть, что он будет делать, если Дэйна Уайт скажет: «Алекс, тебе гарантирован бой с Исраэлем Адесаньей, но ему нужно больше времени на подготовку, так что подерись сначала с Чимаевым, потому что он хочет драться с тобой. Твой титульный шанс по-прежнему гарантирован». Посмотрим, что он ответит на это.

Зачем мне драться с Чимаевым, если титульный шанс мне уже гарантирован? Он хочет внимание, но ему придется взять номерок и встать в очередь.

Такие парни, как он, хотят себе имя разговорами. Если бы я не собирался драться за титул и он бросил мне вызов, я бы снял перед ним шляпу. Но то, что он делает, это трусость. Он трус, ищущий внимания», – заявил Перейра.

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