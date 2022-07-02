Хабиб – о нападении на команду Конора: «Не думаю, что Дэйна Уайт расстроился»

Бывший чемпион в легком весе вспомнил инцидент после боя против , когда россиянин напал на команду ирландца, выпрыгнув из клетки. Также некоторые члены команды Хабиба атаковали находившегося в клетке Макгрегора.

«Конечно, , Хантер Кэмпбелл и все остальные были немного расстроены, они пытались показать это. Хотя я не думаю, что они расстроились.

Это расстроило только меня. Когда я зашел в раздевалку, там не было моего пояса. И я такой: «Где мой титул?» Дэйна сказал: «Брат, расслабься, пожалуйста, я принесу его тебе», – сказал Хабиб.

Хабиб назвал лучший момент в карьере: «Я мог проиграть любой бой, но только не этот»

Хабиб: «Одна из худших вещей, которые произошли в моей жизни, это популярность»