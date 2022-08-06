Смит – о проигрыше Анкалаеву: «Я получил перелом не из-за удара, это была просто случайность»

Рейтинговый полутяжеловес UFC Энтони Смит высказался о травме, приведшей к поражению в поединке с Магомедом Анкалаевым. Напомним, что американец заканчивал бой со сломанной ногой.

«Мы работали в противоположных стойках, и получилось так, что я дважды наступал ему на ногу. Он вытаскивал свою ногу, и когда сделал это во второй раз, я оступился, и моя лодыжка как-то странно подвернулась.

Сразу после этого он нанес мне сильный удар ногой изнутри, и я знаю, что в СМИ написали, будто я получил перелом из-за этого удара, но это на сто процентов не так. Я получил травму не от удара. Это просто случайность – неудачное стечение обстоятельств», – сказал Смит.

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