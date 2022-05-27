Деонтей Уайлдер сообщил о продолжении карьеры: «Это мое последнее путешествие»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер сообщил о намерении продолжить карьеру.

36-летний американец потерпел два подряд досрочных поражения от Тайсона Фьюри и потерял титул WBC.

«Я точно намерен продолжить свою карьеру. Мне придется отказаться от многих вещей: если я вернусь, я буду вдали от своих детей, потому что сейчас я наслаждаюсь своей жизнью так, как я этого хочу.

Я многим пожертвовал, чтобы оказаться на этом месте, чтобы иметь возможность жить так как я хочу всю оставшуюся жизнь.

Я собираюсь разделить жизнь не только со своей семьей, но и со всем миром еще раз. Это мое последнее путешествие. Я прошу прощения у семьи, если это доставит им неудобства, но мир нуждается во мне. В данный момент времени долг зовет меня.

Меня очень просили вернуться. Я бы не сказал, что возвращаюсь по многочисленным просьбам, но бизнес бокса нуждается во мне.

Ничто не сравнится с успешным американским чемпионом. Когда такого нет — бокс мертв. Сейчас там уныние. Люди поняли разницу», – сказал Уайлдер.

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