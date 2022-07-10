Дерек Чисора хочет бой с Деонтеем Уайлдером: «Мне не нужны легкие бои, я хочу самых трудных испытаний»

Британский ветеран тяжелого веса Дерек Чисора рассказал, с кем бы хотел подраться после победы над Кубратом Пулевым на вечере бокса в Лондоне.

«Я проведу еще пару боев, а затем уйду. Мне не нужны легкие бои, я хочу самых трудных испытаний.

Не так давно я сказал , что если он сможет организовать мне в соперники Уайлдера, то я буду счастлив.

Мне хочется подраться со всеми из моей эры. Победа или поражение – я лишь жажду боксировать. Большое спасибо Хирну и Matchroom. Сегодня здесь были мои дети. Это был первый раз, когда они видели, как я дерусь.

Мне нужна была победа. Я проиграл кучу боев, и мне нужно было победить. Приятно, когда тебе подымают руку», – сказал Чисора.

Дерек Чисора победил Кубрата Пулева раздельным решением судей