Усман – о Коноре: «Макгрегор закончился как чемпион»

Теги UFC Конор Макгрегор Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Лучший боец UFC P4P Камару Усман высказался о бывшем двойном чемпионе промоушена Коноре Макгрегоре.

По мнению нигерийца, звездный боец утратил мотивацию из-за случившегося с ним финансового успеха.

«Не знаю, закончился ли Макгрегор как боец, но он закончился как чемпион. Я так считаю, потому что когда дерусь с кем-то, я изучаю характер соперника.

И когда смотрю бои – изучаю настрой спортсменов. Не знаю, было ли его главной целью в этом спорте заработать денег.

В истории Конора есть такой факт: он был беден, и я думаю, что он дрался, чтобы не быть бедным, чтобы зарабатывать.

Но теперь он небедный парень – как он станет чемпионом, если дрался только ради того, чтобы не быть бедняком? Теперь у тебя есть деньги», – сказал Усман.

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