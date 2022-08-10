Сирил Ган хочет подраться с Джоном Джонсом: «Он величайший боец в истории»

Топовый тяжеловес UFC Сирил Ган заявил о желании встретиться в октагоне с бывшим чемпионом полутяжелого дивизиона Джоном Джонсом.

«Все знают . Он величайший боец в истории. Сейчас он ворвался в тяжелый вес. Я думаю, многие говорили, что хотят увидеть его поединок со мной.

Это будет действительно отличный бой, потому что он во многом похож на меня. Так что это будет большое удовольствие.

Я бы вправду хотел подраться с ним. Не могу дождаться, когда увижу его в нашем дивизионе», – сказал Ган.

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