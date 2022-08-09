Марлон Вера: «Ян сам бросил мне вызов, но отказался драться 13 августа»

Теги легчайший вес UFC Петр Ян Марлон Вера Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Марлон Вера объяснил, почему бывший чемпион Петр Ян отказался от боя с ним, несмотря на то, что россиянин сам вызывал эквадорца.

«Других вариантов не было для меня, Ян отказался драться со мной в августе, потому что ему нужно больше времени на подготовку. 

Я не из тех парней, что станут ждать из-за другого мужчины. Я подождал бы чего-нибудь ради своей леди, ради своих детей, но не из-за другого парня. 

Ян сам бросил мне вызов, в тот же день UFC связались с нами и сказали – деритесь 13 августа, но он отказался. 

Говорил, что ему надо больше времени, хочет выступить в октябре. И я ответил: пошел ты, ты потерял свой шанс», – сказал Вера.

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