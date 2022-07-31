Уайт отказался давать Анкалаеву титульник за победу над Смитом: ранее президент UFC обещал бой за пояс победителю этого боя

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не собирается давать титульный бой Магомеду Анкалаеву за победу над .

Ранее президент UFC говорил, что победитель этого поединка станет соперником чемпиона в полутяжелом весе.

«Анкалаев спросил, что ему нужно делать, чтобы получить титульник. Но он был на четвертой строчке и побил пятого номера.

Так что здесь простая математика и все понятно. В общем, он близок», – сказал Уайт после боя.

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